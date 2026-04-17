В Рязани родилось 12 малышей с экстремально низкой массой тела

С начала года в перинатальном центре родилось двенадцать малышей с экстремально низкой массой тела. Их вес при рождении составил до 1000 г. Это составило 13.6% от всех рожденных. Отмечается, что из 12 детей есть одна двойня. В настоящее время в детской реанимации продолжают лечение двое. Сейчас они в стабильном состоянии. Пять младенцев перешли в руки сотрудников ОПННД. Еще пять детей выписаны домой после длительного лечения. Им предстоит продолжение наблюдения и реабилитации.

Фото: Перинатальный центр Рязани.