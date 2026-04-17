В Рязани прошел рейд по неблагополучным семьям

Специалисты комиссия Московского района совместно с органами опеки и полицейскими проверили семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Всего проверено 9 семей. Отмечается, что обстановка в семьях удовлетворительная, профилактическая работа с ними продолжается.