В России выросла заболеваемость на 3% за год

В 2025 году общая заболеваемость россиян выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РБК. По ее словам, первичная заболеваемость (число впервые выявленных случаев) увеличилась на 0,3%. Голикова отметила, что частично это связано с лучшей выявляемостью болезней благодаря повышению доступности медицинской помощи, развитию инфраструктуры и кадрового обеспечения.

В 2025 году общая заболеваемость россиян выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РБК.

По ее словам, первичная заболеваемость (число впервые выявленных случаев) увеличилась на 0,3%. Рост показателей зафиксирован практически по всем классам заболеваний.

Голикова отметила, что частично это связано с лучшей выявляемостью болезней благодаря повышению доступности медицинской помощи, развитию инфраструктуры и кадрового обеспечения.

При этом, несмотря на увеличение числа врачей на 7,8 тысячи и среднего медперсонала на 6,1 тысячи в 2025 году, дефицит кадров в системе здравоохранения сохраняется.