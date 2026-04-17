В Китае компания запатентовала создание туалета в автомобиле

Согласно плану, туалет будет скрыт под задним сиденьем или в багажнике. Новинка включает вакуумную систему слива, ультрафиолетовую стерилизацию и автоматическую дезинфекцию. Туалет будет выдвижным — обещают способность выдерживать нагрузку до 150 кг. Первую модель с инновационной технологией планируют выпустить уже в этом году.

В Китае компания запатентовала создание туалета в автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

