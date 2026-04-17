В Госдуме оценили идею запрета пауэрбанков на борту самолетов

Россияне могут негативно воспринять возможный запрет на провоз пауэрбанков в самолетах. Об этом заявил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев, комментируя инициативу Росавиации. По словам депутата, подобные меры воспринимаются обществом болезненно и должны применяться только в крайних случаях. Он отметил, что проблема безопасности аккумуляторов актуальна не только для России, но и для других стран.

пишет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Росавиация предложила Минтрансу рассмотреть запрет на перевозку внешних аккумуляторов из-за случаев их возгорания.

Также Прокофьев подчеркнул, что вместо жестких ограничений необходимо выработать единые стандарты безопасности перевозки устройств с аккумуляторами, чтобы сохранить баланс между комфортом пассажиров и требованиями безопасности.