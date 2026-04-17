Уровень воды в Оке снизился, но 141 участок и 8 рязанских деревень остались затопленными. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Ока снизилась на 15 см (до 444 см), у Старой Рязани — на 12 см (532 см). При этом в Касимове зафиксирован подъем на 8 см (597 см). Самый резкий спад за сутки — на реке Проня (Быково): минус 69 см до 261 см. Затопленными остаются 6 мостов, 8 дорог, 141 участок, отрезаны 8 населенных пунктов. Работают 6 лодочных переправ, эвакуация не требуется, отметили в пресс-службе.

Фото: МЧС по Рязанской области.