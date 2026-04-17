Стало известно количество объектов культурного наследия в Рязанской области. Об этом сообщает Рязаньстат.

Отмечается, что в Рязанской области насчитывается 801 объект культурного наследия, включенный в Общероссийский реестр. Почти половина из них — федерального значения. 36% объектов находятся в Рязани.

В регионе 705 памятников культуры — знаковых сооружений, в том числе религиозной направленности, 91 ансамбль градостроительной и ландшафтной архитектуры, 5 достопримечательных мест — творений, созданных человеком или в содружестве с природой.

Среди достопримечательных мест историко-культурную ценность в масштабах страны имеют Есенинская Русь — место, связанное с жизнью и творчеством поэта, а также древний город Переяславль-Рязанский. Региональное значение имеют Поле Вожской битвы, областная сельскохозяйственная и промышленная выставка на Рязанской ВДНХ, а также места, связанные с Андреем Тарковским в Путятинском районе