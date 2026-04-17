Синоптики заявили, что в апреле вновь пройдет снег в Рязани

В пятницу и субботу в Рязани было облачно и прошли слабые дожди, температура днем поднялась лишь до +14, не оправдав первоначальных прогнозов о майском тепле. Уже в воскресенье похолодало до +7, а самые холодные дни — понедельник и вторник (20-21 апреля) — принесут дневную температуру около +5 градусов, ночные заморозки до −2…−3 и высокую вероятность мокрого снега, особенно на северо-востоке области.

Синоптики заявили, что в апреле вновь пройдет снег в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

Снег в апреле и заморозки до -3 градусов ожидают Центральную Россию на неделе 17-25 апреля, поскольку циклон, пришедший на смену теплому марту, принес волны холода и ненастье.

В пятницу и субботу в Рязани было облачно и прошли слабые дожди, температура днем поднялась лишь до +14, не оправдав первоначальных прогнозов о майском тепле. Уже в воскресенье похолодало до +7, а самые холодные дни — понедельник и вторник (20-21 апреля) — принесут дневную температуру около +5 градусов, ночные заморозки до −2…−3 и высокую вероятность мокрого снега, особенно на северо-востоке области.

Начиная со среды, 22 апреля, начнется медленное потепление до +11…+13 градусов, однако циклонический характер погоды с осадками и перепадами температур сохранится вплоть до начала мая, компенсируя аномально солнечный март.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.