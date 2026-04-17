С 7 мая в Рязани запретят парковку и стоянку на четырех участках дорог

Изменения будут действовать на следующих участках дорог: на Касимовском шоссе, в районе дома № 42а; Южном Промузле, в районе дома № 6 строение 27; улице Зубковой, в районе дома № 25а; Московском шоссе, в районе дома № 47 корпус 2. На участках установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».