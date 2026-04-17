Рязанский рецидивист украл вино из магазина, но на пути домой его задержали полицейские

В поселке Старожилово полицейские по горячим следам задержали 45-летнего местного жителя, который прямо при свидетелях ограбил супермаркет. Мужчина спрятал под одеждой бутылку крепленого вина, а когда продавец потребовал оплаты, нахамил, пригрозил расправой и выбежал на улицу. Сотрудники магазина тут же вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители опросили очевидцев, составили фоторобот и быстро узнали в грабителе ранее судимого за кражи односельчанина. Беглеца нашли всего в паре кварталов от места преступления — к тому моменту он уже успел выпить всю бутылку и спокойно шел домой. Теперь в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит ему до 4 лет тюрьмы.