Рязанский приборный завод распахнул двери для будущих инженеров и рабочих

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в очередной раз проходит Всероссийская акция «Неделя без турникетов».

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в очередной раз проходит Всероссийская акция «Неделя без турникетов».

В рамках акции завод посетят более 500 школьников. Это учащиеся рязанских школ №№ 28, 35, 38, 40, 45, 58, 66, 68, 73, гимназии № 2, а также школьники из Заборья, Рыбного, Кораблино, Михайлова и других районов области.

Для гостей подготовлена обширная программа знакомства с предприятием. В корпоративном музее сотрудники ГРПЗ рассказывают об истории становления и развития завода. Вниманию школьников представлены образцы продукции, производимой в различные годы. Также организованы экскурсии на производство: в инструментальный цех, комплексы механообработки и переработки пластмасс, печатных плат и микроэлектронной техники и другие подразделения.

«Мы постоянно участвуем в акции „Неделя без турникетов“. Открывая двери нашего завода для молодёжи, мы инвестируем в будущее. В рамках мероприятия ребята видят современные технологии в действии, знакомятся с перспективами работы в промышленности. Они получают реальное представление о профессиях, а мы — шанс заинтересовать будущих специалистов. Для многих это становится важным шагом в выборе будущей профессии. В связи с популярностью акции ее сроки продлены до одного месяца — для того, чтобы посетить предприятие смогли все желающие», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит ежегодно в апреле и октябре. Она организована Союзом машиностроителей и направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.