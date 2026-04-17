В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
2 часа назад
186
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
695
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
2 104
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 859
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод распахнул двери для будущих инженеров и рабочих
На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в очередной раз проходит Всероссийская акция «Неделя без турникетов».

В рамках акции завод посетят более 500 школьников. Это учащиеся рязанских школ №№ 28, 35, 38, 40, 45, 58, 66, 68, 73, гимназии № 2, а также школьники из Заборья, Рыбного, Кораблино, Михайлова и других районов области.

Для гостей подготовлена обширная программа знакомства с предприятием. В корпоративном музее сотрудники ГРПЗ рассказывают об истории становления и развития завода. Вниманию школьников представлены образцы продукции, производимой в различные годы. Также организованы экскурсии на производство: в инструментальный цех, комплексы механообработки и переработки пластмасс, печатных плат и микроэлектронной техники и другие подразделения.

«Мы постоянно участвуем в акции „Неделя без турникетов“. Открывая двери нашего завода для молодёжи, мы инвестируем в будущее. В рамках мероприятия ребята видят современные технологии в действии, знакомятся с перспективами работы в промышленности. Они получают реальное представление о профессиях, а мы — шанс заинтересовать будущих специалистов. Для многих это становится важным шагом в выборе будущей профессии. В связи с популярностью акции ее сроки продлены до одного месяца — для того, чтобы посетить предприятие смогли все желающие», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит ежегодно в апреле и октябре. Она организована Союзом машиностроителей и направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.