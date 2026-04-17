Рязанская прокуратура добилась предоставления налоговых льгот супруге участника СВО

Прокуратура добилась предоставления налоговых льгот супруге участника СВО из Кадомского района. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что заявительнице принадлежат квартира и земельный участок, на которые начислили налоги за период 2023 года (в 2024 году) и 2024 года (в 2025 году).

Надзорное ведомство направило информацию в региональное управление ФНС. Женщине предоставили налоговый вычет на земельный участок, льготу по налогу на имущество, а также произвели перерасчет за 2023-2024 годы на сумму более четырех тысяч рублей.

Кроме того, из-за отсутствия «должного информационного взаимодействия» с ФНС главе округа внесли представление.

В прокуратуре напомнили, что по закону участники СВО и члены их семей освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц.