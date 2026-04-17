Рязанки со званием «Мать-героиня» смогу получить бесплатный земельный участок в регионе

В Рязанской области установлен порядок реализации права женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», на бесплатное получение земельного участка. С 1 января 2026 года такие женщины могут получить в собственность участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Площадь участка должна составлять не менее 0,08 га в городских населенных пунктах и 0,25 га — в сельских или на землях иных категорий. Законопроект был внесен прокурором области совместно с губернатором и единогласно поддержан депутатами Рязанской областной Думы на заседании 15 апреля 2026 года.

