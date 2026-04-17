Рязанец перевел миллионы аферистам, но отсудил деньги у получателя

Октябрьский районный суд Рязани рассмотрел дело о взыскании неосновательного обогащения. В январе 2025 года мужчина перевел более 3,7 млн рублей мошенникам, поверив в заработок на инвестициях. Часть средств (1 млн рублей) поступила на счет женщины, на который в рамках уголовного дела был наложен арест. Ответчица заявила, что не знала о поступлении денег. Однако суд признал требования истца обоснованными и взыскал с нее 1 млн рублей.

Октябрьский районный суд Рязани рассмотрел дело о взыскании неосновательного обогащения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установлено, в январе 2025 года мужчина перевел более 3,7 млн рублей мошенникам, поверив в заработок на инвестициях. Часть средств (1 млн рублей) поступила на счет женщины, на который в рамках уголовного дела был наложен арест.

Ответчица заявила, что передала свою банковскую карту знакомому и не знала о поступлении денег. Однако суд признал требования истца обоснованными и взыскал с нее 1 млн рублей, а также 60 тысяч рублей судебных расходов.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.