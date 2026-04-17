Рязанцы заметили неожиданную работу Telegram без VPN

Пользователи мессенджера Telegram на территории Рязани и иных городов РФ столкнулись с ситуацией, при которой доступ к приложению стал возможен без использования VPN-сервисов.

Как сообщает корреспондент RZN.info, данная функциональность доступна исключительно при одновременном соблюдении двух условий: использование устройств под управлением операционной системы Android и наличие активной платной подписки Premium. Владельцы таких аккаунтов отмечают, что их географическая привязка в настройках автоматически изменяется с РФ на другую страну. При этом обладатели бесплатных аккаунтов по-прежнему лишены возможности пользоваться мессенджером — для данной категории пользователей Telegram остается недоступным.