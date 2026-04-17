Рязанцы назвали самые скучные профессии
По мнению рязанцев, одна из самых скучных профессий — охранник, так считают 11% опрошенных. На втором месте находится бухгалтер (9%). Замыкает тройку продавец (7%). В пятерку скучных профессий вошел библиотекарь. Соответствующий вариант выбрали 6% опрошенных. По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 2% рязанцев выразили мнение, что скучной может быть любая нелюбимая работа. 25% не смогли определиться с ответом. 11% рязанцев убеждены, что скучных профессий не бывает.

Рязанцы назвали самые скучные профессии. Соответствующую информацию 17 апреля предоставили в SuperJob.

По мнению рязанцев, одна из самых скучных профессий — охранник, так считают 11% опрошенных. На втором месте находится бухгалтер (9%). Замыкает тройку продавец (7%).

В пятерку скучных профессий вошел библиотекарь. Соответствующий вариант выбрали 6% опрошенных. По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож.

Еще 2% рязанцев выразили мнение, что скучной может быть любая нелюбимая работа.

Среди других профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

25% не смогли определиться с ответом. 11% рязанцев убеждены, что скучных профессий не бывает.

По данным SuperJob, мужчины и женщины расходятся во мнениях. Горожанки чаще называют унылой работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще упоминают сторожа.