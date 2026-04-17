Рязанцы назвали самые скучные профессии

По мнению рязанцев, одна из самых скучных профессий — охранник, так считают 11% опрошенных. На втором месте находится бухгалтер (9%). Замыкает тройку продавец (7%). В пятерку скучных профессий вошел библиотекарь. Соответствующий вариант выбрали 6% опрошенных. По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 2% рязанцев выразили мнение, что скучной может быть любая нелюбимая работа. 25% не смогли определиться с ответом. 11% рязанцев убеждены, что скучных профессий не бывает.