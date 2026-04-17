Россиян предупредили о штрафах за мытье машины на даче

Мытье автомобиля на дачном участке может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Лахтина. По ее словам, грязная вода после мойки авто считается отходами, так как содержит нефтепродукты, моющие средства и реагенты. При нарушении экологических и санитарных норм гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Мытье автомобиля на дачном участке может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Лахтина.

По ее словам, грязная вода после мойки авто считается отходами, так как содержит нефтепродукты, моющие средства и реагенты. При нарушении экологических и санитарных норм гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Эксперт также отметила, что в регионах могут действовать дополнительные ограничения, и дачные участки нередко попадают под запрет на мойку автомобилей.