Россиян предупредили о мошенниках, продающих экскурсии туристам

Туристам стоит насторожиться, если при заселении в отель им активно предлагают купить экскурсии без договора и официальной оплаты. Об этом рассказала гендиректор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова, передает NEWS.ru. К признакам мошенничества относят оплату только наличными, отсутствие договора и просьбы перевести деньги «на билеты» или «транспорт» без подтверждающих документов.

Туристам стоит насторожиться, если при заселении в отель им активно предлагают купить экскурсии без договора и официальной оплаты. Об этом рассказала гендиректор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова, передает NEWS.ru.

По словам эксперта, такие «гиды» часто работают в высокий сезон и обещают уникальные маршруты, но в итоге туристов могут привезти в обычные туристические места или магазины с завышенными ценами.

К признакам мошенничества относят оплату только наличными, отсутствие договора и просьбы перевести деньги «на билеты» или «транспорт» без подтверждающих документов.

Специалист также отметила, что в последнее время аферисты используют фейковые туристические чаты в мессенджерах, где предлагают «забронировать место» по ссылке, которая может вести на фишинговые сайты.