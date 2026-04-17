Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
13°
Сбт, 18
13°
Вск, 19
ЦБ USD 76.09 0.86 17/04
ЦБ EUR 89.41 0.68 17/04
Нал. USD 77.81 / 76.70 17/04 11:39
Нал. EUR 91.51 / 92.40 17/04 11:39
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Путин утвердил проверку гаджетов на границе и отменил выезд детей за рубеж по свидетельству о рождении
Путин утвердил проверку гаджетов на границе и отменил выезд детей за рубеж по свидетельству о рождении. Об этом свидетельствует ФЗ от 23 июля 2025 г. № 257-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 30 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Согласно документу, пограничники получили право проводить осмотр и исследование мобильных телефонов, ноутбуков и других гаджетов у въезжающих в Россию и выезжающих из страны.

Также с 20 января 2026 года несовершеннолетние граждане РФ до 14 лет не смогут выезжать за границу по свидетельству о рождении — им потребуется собственный загранпаспорт, исключение сделано только для возврата уже выехавших по старому порядку.

Помимо прочего, увеличены сроки временного пребывания иностранцев в России: до 120 суток вместо 60, а для отдельных категорий — до 30 вместо 16. Отмечается, что нововведения направлены на усиление контроля, противодействие терроризму и унификацию документов для выезда детей.