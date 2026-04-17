Путин утвердил официальный герб и флаг Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждены официальные символы Всероссийского казачьего общества — герб, знамя и флаг. Об этом сообщило издание «Известия».

На гербе изображен лазоревый щит с двуглавым орлом, а на его груди — святой Георгий Победоносец, который считается покровителем воинства. По словам атамана Виталия Кузнецова, эта символика отражает традиционные ценности и служение государству. Собственные символы также получило Северо-Западное казачье общество, где предложили учредить ежегодный войсковой праздник 14 апреля — День войскового знамени.

В Геральдическом совете при президенте подчеркнули, что при создании атрибутики использовали дореволюционные и современные исторические материалы.

Фото: РЕН ТВ.