Продажи новых корейских автомобилей в России взлетели на 78%

За первый квартал 2026 года россияне купили 4186 новых легковых машин корейских марок — это на 78% больше, чем годом ранее. При этом доля брендов из Южной Кореи на рынке выросла с 1% до 1,6%. Лидером продаж стала Kia (2035 авто, рост 90%). На втором месте — Hyundai (1430 авто, +17,3%). Тройку замкнул KGM (бывший SsangYong) с 624 проданными машинами — это единственная официально представленная в РФ корейская марка. Продажи Genesis и Samsung не превысили 100 шту

Самым популярным корейским автомобилем стал кроссовер Kia Seltos (971 экземпляр). Далее идут Hyundai Tucson (543) и седан Hyundai Elantra (300).

