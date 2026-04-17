Плавающий транспортер из тульского спасцентра завершил работу в Рязанской области

Плавающий транспортер Тульского спасательного центра МЧС завершил свою работу в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Плавающий транспортер 17 апреля завершил работу из-за понижения уровня воды и постепенного улучшения ситуации с половодьем. Отмечается, что его направляли в Рязанскую область для перевозки людей из села Заокское Рязанского округа 12 апреля.