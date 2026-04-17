Минюст расширил список иностранных агентов
Минюст России включил в реестр иностранных агентов еще пять человек. Об этом сообщили в ведомстве. В список попали бывший сопредседатель движения «Голос» (организация также признана иноагентом) Андрей Бузин, соосновательница фонда «Свободная Бурятия» (признан иноагентом, нежелательной и экстремистской организацией) Мария Вьюшкова, а также Александр Кабанов, Александр Колосков и Дмитрий Семенов.
В список вошли:
- Андрей Бузин*, бывший сопредседатель движения «Голос"* (организация также признана иноагентом);
- Мария Вьюшкова*, соосновательница фонда «Свободная Бурятия"** (организация признана иноагентом, нежелательной и экстремистской);
- Александр Кабанов*;
- Александр Колосков*;
- Дмитрий Семенов*.
* - внесен в список иноагентов.
** - внесен в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.