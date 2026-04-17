Минобороны сообщило о взятии Зыбино в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зыбино в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, за неделю с 11 по 17 апреля на разных направлениях ВСУ потеряли более 3895 военнослужащих, десятки единиц техники, включая танки и бронемашины. Уничтожены склады боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.

Средства ПВО сбили 60 управляемых авиабомб, 9 снарядов HIMARS и 1665 беспилотников. Кроме того, Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров.

С начала проведения военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета и более 134 тысяч беспилотников.