МИД Ирана заявил об открытии Ормузского пролива

МИД Ирана сообщил, что проход коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт. Об этом заявил глава ведомства на фоне перемирия в Ливане, пишет РИА Новости. По его словам, движение судов через пролив разрешено на период прекращения огня.

