МЧС выпустило очередное метеопредупреждение для рязанцев

В Рязанской области в ближайший час и до конца суток 17 апреля ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 12-17 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: не находиться рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными конструкциями и крышами зданий, а также по возможности сократить время пребывания на улице.

В МЧС также напомнили о необходимости быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии и использовать безопасные источники освещения. В экстренных случаях следует звонить по номерам 101 или 112.