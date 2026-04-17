Инвесткомпании-партнеры Корпорации развития представили рязанцам 320 вакансий на ярмарке трудоустройства

17 апреля прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии приняли участие около двух тысяч старшеклассников, студентов и соискателей из Рязани. Они смогли ознакомиться с вакансиями и рассмотреть варианты смены сферы деятельности. Участники проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов» представили 320 открытых вакансий.

Ярмарка прошла сразу на нескольких площадках. В библиотеке имени Горького соискателей встречали семь инвесткомпаний-партнеров Корпорации развития: ООО «ЭРА», завод «СтальСтройТехнологии», завод высокопрочного крепежа «Бервел», НПП «Тепловодохран», НПП «Александр», ООО «Скопинфарм», «Русская Аграрная Группа». На площадке ярмарки в Скопине представила свои карьерные перспективы фармкомпания ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

Работодатели представили вакансии, провели установочные встречи с соискателями, рассказали о вариантах трудоустройства, стажировках и карьерных перспективах. Пришедшие на ярмарку соискатели также приняли участие в мастер-классах и профильных тренингах, могли пройти профориентационные тесты и получить консультации о востребованных профессиях и мерах поддержки.

«У нас на предприятии открыто 25 вакансий. Мы приглашаем на работу как специалистов рабочих профессий со средним специальным образованием, так и специалистов с высшим образованием. Предприятие сейчас активно расширяется, так как мы находимся на финальной стадии строительства нового завода, который располагается в индустриальном парке „Рязанский“. С Корпорацией развития тесно взаимодействуем и по реализации нашего нового инвестпроекта, и по кадровым вопросам», — отметила специалист по работе с персоналом НПО «Тепловодохран» Ирина Подболотова.