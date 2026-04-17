Генпрокурор РФ поручил проверить готовность Рязанской области к пожароопасному сезону

В пятницу, 17 апреля, Генпрокурор РФ Александр Гуцан поручил комплексно оценить готовность регионов к пожароопасному сезону в лесах. Основное внимание глава ведомства поручил уделить обустройству прилегающих к лесам населенных пунктов. Речь идет о своевременном создании минерализованных полос и противопожарных разрывов, обустройстве резервуаров и водоемов, установке систем предупреждения граждан о чрезвычайных ситуациях. Отмечается, что прокуроры уже приступили к проверке профильных органов и лесопользователей.