Два аварийных отключения воды произошли в Рязанской области 17 апреля

В Шацком округе без воды остались поселки Чечеры и Первомайский — ориентировочное время завершения ремонтных работ там заявлено на 17:00 того же дня. В рабочем поселке Старожилово из-за ремонтно-восстановительных работ на улице Советской (там меняют глубинный насос) возможно временное падение напора или полное отключение воды. Ограничения затронут местных жителей по улицам Толстого, Советской, Лесной-1 и Лесной-2.

17 апреля, сразу в нескольких населенных пунктах Рязанской области произошли аварийные отключения водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шацкого и Старожиловского округов.

В Шацком округе без воды остались поселки Чечеры и Первомайский — ориентировочное время завершения ремонтных работ там заявлено на 17:00 того же дня.

В рабочем поселке Старожилово из-за ремонтно-восстановительных работ на улице Советской (там меняют глубинный насос) возможно временное падение напора или полное отключение воды. Ограничения затронут местных жителей по улицам Толстого, Советской, Лесной-1 и Лесной-2.