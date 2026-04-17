Более 5 000 нарушений ПДД выявили за сутки в Рязанской области

Среди них — три случая управления автомобилем в состоянии опьянения, три отказа от медосвидетельствования, 45 нарушений из-за тонировки и 17 — у водителей грузового транспорта. При этом ДТП с пострадавшими или погибшими на дорогах региона не зарегистрировано. Всего произошло 36 аварий с материальным ущербом для автовладельцев.

Более 5 000 нарушений ПДД выявили за сутки в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Среди них — три случая управления автомобилем в состоянии опьянения, три отказа от медосвидетельствования, 45 нарушений из-за тонировки и 17 — у водителей грузового транспорта.

При этом ДТП с пострадавшими или погибшими на дорогах региона не зарегистрировано. Всего произошло 36 аварий с материальным ущербом для автовладельцев.