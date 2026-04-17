Аграрии Рязанской области приступили к подкормке озимых на 600 га

Работы ведут ООО «Разбердеевское» и КФХ Белова Н. А. Всего под урожай 2026 года в районе засеяно 10 032 га озимых, в том числе пшеницы — 7088 га, ржи — 2032 га, тритикале — 20 га. Перезимовка посевов находится в удовлетворительном состоянии.