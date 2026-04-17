«Абзац»: рязанский священник приравнял неуплату налогов к греху

Отец Димитрий Фетисов из Рязани заявил, что уклонение от налогов является грехом. Он пояснил, что христианин обязан соблюдать законы страны, если они не противоречат Евангелию, и напомнил слова апостола Павла: кто плохой гражданин на земле, тот недостоин и Царства Небесного. При этом священник признаёт, что малому бизнесу бывает трудно, но назвал честность перед государством целью, к которой нужно стремиться.