17-летнюю жительницу Рязанской области задержали за дропперство

17-летнюю жительницу поселка Сараи задержали за дропперство. Об этом 17 апреля сообщил ИД «Пресса».

Со ссылкой на полицейских отмечается, что несовершеннолетняя стала участницей схемы мошенников по переводу незаконно полученных денег. Подросток действовала по указанию куратора. Через банковский счет, который предоставила несовершеннолетняя, аферисты перевели в общей сложности более 500 тысяч рублей. За это подросток получала вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 части 4 (неправомерный оборот средств платежей). Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ведется расследование.