Юрист объяснила, кто имеет право на сокращенный рабочий день в праздники

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала, что инициативы депутатов о сокращении рабочего дня между майскими праздниками необязательны без изменений в законодательстве. Работодатель может ввести сокращенный день сам, оформив приказ и уведомив сотрудников, но зарплату тогда платят пропорционально отработанному времени. При этом для некоторых категорий — несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, работников с вредными условиями — сокращенное рабочее время уже закреплено законом.

Юрист объяснила, кто имеет право на сокращенный рабочий день в праздники. Об этом сообщило издание «Известия».

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала, что инициативы депутатов о сокращении рабочего дня между майскими праздниками необязательны без изменений в законодательстве. Работодатель может ввести сокращенный день сам, оформив приказ и уведомив сотрудников, но зарплату тогда платят пропорционально отработанному времени.

При этом для некоторых категорий — несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, работников с вредными условиями — сокращенное рабочее время уже закреплено законом. Также многодетные родители и те, кто ухаживает за больными родственниками, могут сами попросить о сокращенном дне, и работодатель обязан удовлетворить заявление.