Власти Тумского округа опровергли слухи о закрытии станции скорой помощи

Администрация Тумского округа Рязанской области обратилась в региональный Минздрав за разъяснениями после сообщений в соцсетях о возможном закрытии станции скорой помощи. В ведомстве заявили, что все изменения в работе скорой направлены только на повышение скорости и эффективности. Никакого сокращения или закрытия станций не планируется. Скорая останется доступной, будет работать в привычном режиме и в том же составе бригад.

Также продолжат направлять «поезда здоровья», строить новые амбулатории и закупать современный транспорт и оборудование.