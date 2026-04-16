В Сасове завершили часть работ по благоустройству в Северном микрорайоне

В Сасове завершили первый этап благоустройства пешеходного пространства в Северном микрорайоне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Городская среда». На территории уже выполнена планировка грунта, обустроено песчаное и щебеночное основание под будущие дорожки и площадки. Также завершены подготовительные работы рядом с заводом «Саста» в рамках проекта индустриального парка «ПодЗавод».

Также завершены подготовительные работы рядом с заводом «Саста» в рамках проекта индустриального парка «ПодЗавод». Здесь проведены вырубка и корчевка кустарников, выполнена вертикальная планировка и подготовлены основания под дорожки.

Проект реализуется на территории, выбранной жителями в ходе голосования.

Фото: соцсети Евгении Рубцовой.