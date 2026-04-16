В рыбных консервах рязанских производителей нашли нарушения

С начала года отобрали 12 проб рыбной продукции. В двух образцах рыбных консервов обнаружили несоответствия по микробиологическим показателям — это нарушает требования техрегламентов ЕАЭС. В отношении производителя проводят внеплановую выездную проверку.