В Рязанском округе от воды освобождены 27 приусадебных участков
В четверг, 16 апреля, после понижения уровня воды в Оке в Рязанском округе освободились 27 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Полностью от воды освобождены: один приусадебный участок в селе Коростово; 11 приусадебных участков в селе Поляны. По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено.
В четверг, 16 апреля, после понижения уровня воды в Оке в Рязанском округе освобождены 27 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Полностью от воды освобождены:
- один приусадебный участок в селе Коростово;
- 11 приусадебных участков в селе Поляны.
По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено.