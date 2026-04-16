В Рязанском округе от воды освобождены 27 приусадебных участков

В четверг, 16 апреля, после понижения уровня воды в Оке в Рязанском округе освободились 27 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Полностью от воды освобождены: один приусадебный участок в селе Коростово; 11 приусадебных участков в селе Поляны. По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено.