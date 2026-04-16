В Рязанской области выросло производство тепличных овощей

В Центральной России наращивают производство тепличных овощей за счет запуска новых мощностей и модернизации действующих предприятий. В Рязанской области в прошлом году начал работу современный тепличный комплекс, где выращивают баклажаны. Урожай поставляют в крупные федеральные торговые сети. На производстве используют современные технологии выращивания и защиты растений, что позволяет получать стабильный урожай круглый год.

Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В Рязанской области в прошлом году начал работу современный тепличный комплекс, где выращивают баклажаны. Урожай поставляют в крупные федеральные торговые сети. На производстве используют современные технологии выращивания и защиты растений, что позволяет получать стабильный урожай круглый год.

По словам управляющего рязанским отделением Банка России Сергея Кузнецова, развитие тепличного производства и снижение издержек помогают сдерживать рост цен на овощи на внутреннем рынке.