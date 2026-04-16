В Рязанской области продавали семена огурца «Китайский жароустойчивый» и томата «Большой сахар», которых нет в Госреестре

Россельхознадзор проверил рязанских предпринимателей, торгующих семенами. Выяснилось, что в продаже есть семена овощей, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, — в частности, огурец «Китайский жароустойчивый» и томат «Большой сахар». Такая реализация нарушает закон о семеноводстве. Нарушителям объявили предостережения. В ведомстве напомнили, что продавать можно только те семена, которые официально допущены к использованию.

В Рязанской области продавали семена огурца «Китайский жароустойчивый» и томата «Большой сахар», которых нет в Госреестре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Россельхознадзор проверил рязанских предпринимателей, торгующих семенами. Выяснилось, что в продаже есть семена овощей, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, — в частности, огурец «Китайский жароустойчивый» и томат «Большой сахар». Такая реализация нарушает закон о семеноводстве. Нарушителям объявили предостережения.

В ведомстве напомнили, что продавать можно только те семена, которые официально допущены к использованию.