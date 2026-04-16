В Рязанской области подкормили 14 тыс. га озимых культур

В Рязанской области подкормили 14 тыс. га озимых культур в 18 округах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

На 15 апреля они подкормили удобрениями 14 тыс. га озимых культур и 5 тыс. га многолетних трав — это более 4% от всех площадей. Лидируют по объемам Александро-Невский, Кораблинский и Ряжский округа.

Всего под урожай 2026 года засеяно 330,2 тыс. га озимых и 18,8 тыс. га масличных. Состояние посевов удовлетворительное. Сев яровых планируют начать во второй половине апреля. Общая посевная площадь ожидается на уровне 1 млн 157 тыс. га.