В Рязанской области конфликт двух женщин перерос в угрозы убийством

В поселке Чучково Рязанской области полицейские пресекли конфликт между двумя местными жительницами — одна из них угрожала другой убийством. В полицию обратилась 37-летняя женщина и заявила, что знакомая угрожает ей в магазине. По предварительным данным, конфликт возник из-за давней личной обиды. Во время ссоры женщина пригрозила расправой своей знакомой. Испугавшись, потерпевшая обратилась в полицию.

В поселке Чучково Рязанской области полицейские пресекли конфликт между двумя местными жительницами — одна из них угрожала другой убийством. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 37-летняя женщина и заявила, что знакомая угрожает ей в магазине. На место выехали участковые, которые установили личность подозреваемой — 29-летней жительницы поселка. Ее доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, конфликт возник из-за давней личной обиды. Во время ссоры женщина пригрозила расправой своей знакомой. Испугавшись, потерпевшая обратилась в полицию.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.