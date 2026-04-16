В Рязани врачи БСМП спасли мужчину с инфарктом миокарда

В Рязани хирурги БСМП оказали экстренную помощь 54-летнему мужчине с признаками острого коронарного синдрома. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Обследование показало высокий риск инфаркта миокарда, после чего было принято решение о срочном вмешательстве. В рентгеноперационной пациенту установили стент в переднюю межжелудочковую артерию.

По словам врачей, ситуацию осложняли сопутствующие заболевания и образ жизни пациента.

«У него был сахарный диабет и ожирение крайней степени. При этом он совершенно не следил за собой: курил, не контролировал артериальное давление, не занимался физкультурой и, конечно же, не проходил диспансеризацию», — рассказала заведующая кардиологическим отделением Мария Ковалева.

После лечения с пациентом провели профилактическую работу по изменению образа жизни.

В настоящее время его выписали, состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: рязанская БСМП.