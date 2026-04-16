В Рязани водитель на глазах сотрудника ГАИ закрыл номера банковской картой, чтобы избежать штрафа

В Рязани водитель на глазах сотрудника ГАИ закрыл номера банковской картой, чтобы избежать штрафа. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Рязанский формат».

По словам очевидцев, рядом с торговой палаткой у автовокзала «Приокский» стояли еще несколько машин с закрытыми номерами. За такое нарушение грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Добавим, что стоянка в этом месте вообще запрещена. При этом сотрудник ГАИ, как отметили свидетели, нарушения не заметил.

Фото: «Рязанский формат».