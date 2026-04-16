В Рязани начали промывать светофоры после зимы

В Рязани продолжается сезонная очистка дорожной инфраструктуры после зимнего периода. Специалисты приводят в порядок светофоры, на которых за холодные месяцы скапливаются загрязнения, сообщили в МБУ «Дирекция благоустройства города».

Работы уже проведены на улицах Связи, Куйбышевском шоссе, Циолковского, Ленина, Первомайском проспекте, Вокзальной и Зубковой.

Специалисты отмечают, что промывка светофоров — это не только вопрос внешнего вида. Чистые сигналы повышают безопасность на дорогах и помогают водителям и пешеходам лучше ориентироваться.

Фото: МБУ «Дирекция благоустройства города».