В Рязани массово отключили холодную воду
С подробным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
В четверг, 16 апреля, до 17:00 холодную воду отключили по адресам:
- улица Забайкальская, дома №№ 7 (МБДОУ Детский сад № 14), 8, 24;
- 1-й Газетный переулок (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 33-б, 53;
- 2-й Газетный переулок (Дядьково), дома №№ 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 23 корп.1, 24, 24-а, 33, 35, 37;
- улица Садовая (Дядьково), дома №№ 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51;
- улица Центральная (Дядьково), дома №№ 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корп.1, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139-а, 139 В, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 14-6, 146-а, 147, 148, 149, 150, 151, 152а, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157Б (Рязанский Водоканал), 157а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164-а, 165, 166, 167, 168, 998, 999;
- улица Юбилейная (Дядьково), дом № 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад).