В Рязани хирурги спасли пациента с гноем в печени. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

69-летний рязанец поступил в ОКБ с жалобами на сильную боль в животе, жар и слабость. В ходе обследования врачи выяснили, что в печени и желчном пузыре мужчины скопился гной. Ситуацию также осложняло то, что ткани вокруг распухли, и при операции был риск повредить важные протоки или вызвать сильное кровотечение.

Операцию мужчине проводили под местным обезболиванием и под контролем УЗИ. Ему сделали прокол через кожу и печень прямо в гнойник. Оттуда выкачали 150 мл гноя. После этого у пациента нормализовалась температура, боль прошла.

Мужчину выписали с дренажом — это делается для того, чтобы гной не скопился снова. Отмечается, что когда всё заживёт и воспаление спадет, ему сделают плановую операцию на желчном пузыре.