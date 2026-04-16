В Рязани двум труженицам тыла исполнилось по 95 лет
Рязанок поздравили депутат рязгордумы Татьяна Климова и представители управления общественных отношений мэрии. Они вручили именинницам письма от президента России Владимира Путина, цветы и подарки.

В Рязани труженицам тыла Татьяне Пономаревой и Марии Крючевой исполнилось по 95 лет. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Рязанок поздравили депутат рязгордумы Татьяна Климова и представители управления общественных отношений мэрии. Они вручили именинницам письма от президента России Владимира Путина, цветы и подарки.

Татьяна Пономарева родилась в селе Петровичи Спасского района. Она работала заведующей в детском саду, потом кассиром в колхозе. Затем Татьяна Пономарева переехала с семьей в Рязань.

У нее есть четверо детей и семь внуков. Один из внуков погиб на СВО.

Мария Крючева родилась в селе Ярново Сасовского района. Ее отец погиб на войне, мать воспитывала детей одна, вела домашнее хозяйство. Мария Крючева работала в колхозе, была заведующей птицефермой. С 1998 года проживает в Рязани.

У Марии Крючевой есть трое детей, двое внуков, один правнук.