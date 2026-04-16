В Рязани директора «Эко-Пронска» оштрафовали на 30 000 рублей за отказ вывозить мусор жителям

Поводом стали решения комиссий от 18 и 19 ноября 2025 года, которыми компанию признали злоупотребившей доминирующим положением. «Эко-Пронск» больше месяца отказывал жителям нескольких многоквартирных домов в вывозе твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритный мусор. Свой отказ компания объясняла нарушением порядка складирования отходов и тем, что на площадках оказывался мусор, не относящийся к ТКО. Однако нарушения со стороны жителей не подтвердились. Постановление может быть обжаловано.

Рязанское УФАС признало директора ООО «Эко-Пронск» виновным по статье «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» и назначило штраф 30 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

