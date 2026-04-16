Супруга пострадавшего рассказала, что утром мужчина стал невнятно говорить, его мимика стала искаженной, а движения — беспокойными. Через несколько минут мужчина и вовсе потерял сознание. Рязанка вызвала скорую. Она отметила, что медики прибыли на вызов очень быстро. «Бригада сделала все, чтобы сохранить жизнь и здоровье мужа. Затем его оперативно доставили в больницу. Несколько дней муж был в реанимации. Сейчас уже переведен в общую палату, его состояние постепенно улучшается. Огромное спасибо бригаде скорой помощи», — подчеркнула женщина.

В Рязани бригада скорой спасла 57-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

